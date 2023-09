Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Westerwaldkreis

Langenhahn (dpa/lrs) - . Bei einem Verkehrsunfall im Westerwaldkreis sind drei Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizeiinspektion Westerburg am Samstag mit. Demnach wollte eine Frau mit ihrem Auto am Morgen in Langenhahn auf die L281 Richtung Hachenburg abbiegen. Dabei übersah sie den Ermittlungen zufolge einen vorfahrtsberechtigten Wagen, und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Fahrerin und der Fahrer wurden leicht verletzt, eine Beifahrerin wurde schwer verletzt. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht.