Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - . Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos nahe Bad Kreuznach sind drei Menschen verletzt worden. Zuvor hatte ein 43-Jähriger auf einem Zubringer zur Bundesstraße 41 mit seinem Wagen wenden wollen, weil er sich wegen einer Ansage seines Navis verfahren hatte, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Dabei sei das Fahrzeug mit dem einer 21 Jahre alten Frau zusammengestoßen. Der Verursacher und dessen 53 Jahre alte Beifahrerin trugen Prellungen davon, die 21-Jährige erlitt einen Unterschenkelbruch. Rettungskräfte brachten sie nach dem Unfall am Dienstagabend in Krankenhäuser.