Dreyer: Ahrtal kann sich auf Land verlassen

Mainz (dpa/lrs) - . Angesichts der Flutkatastrophe im Ahrtal hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Bedeutung von ausreichend Strategien und Maßnahmen für den Schutz vor Naturkatastrophen betont. Die Ereignisse vor zwei Jahren hätten unabweisbar gezeigt, dass der Klimawandel längst auch in Rheinland-Pfalz angekommen ist, sagte die Regierungschefin am Mittwoch im Landtag in Mainz. „In Zukunft werden wir in Rheinland-Pfalz häufiger mit Katastrophen unbekannten Ausmaßes rechnen müssen: mit Stürmen, Fluten und Starkregen, mit Hitzewellen, Dürren, Niedrigwasser und Waldbränden.“