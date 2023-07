Dreyer: Ausschreibungen für Landesamt laufen

Der Kern des Landesamtes für Katastrophenschutz soll am Standort Koblenz an der heutigen Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie des Landes (LFKA) geschaffen werden. Es ist eine der Lehren aus der Flutkatastrophe 2021, die sich am 14. Juli zum zweiten Mal jährt. In Rheinland-Pfalz starben damals mindestens 136 Menschen. Am Dreyer bezeichnete die Naturkatastrophe als „eine Zäsur“. „Es tut mir in der Seele weh, dass unser schönes Bundesland so hart getroffen wurde“, sagte sie. „Das ist auch für mich schlimm.“ Sie wünsche sich als Ministerpräsidentin, dass das nicht passiert wäre.