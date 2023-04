Dreyer beim Fastenbrechen: 10 Jahre Schura Rheinland-Pfalz

Zu Gast war am Abend auch ein Helfer, der im Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien war und von seinen Erlebnissen berichtete. Es sei auch im Sinne des Ramadans, auf die Nöte der Menschen dort aufmerksam zu machen und Betroffenen zu helfen, sagte Ünal. Der Ramadan begann in diesem Jahr am 23. März und endet am 20. April.