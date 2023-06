Dreyer: Eckpunkte der Asylrechtsreform echter Durchbruch

Durch eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge in Europa und Prüfungen direkt an den EU-Außengrenzen sollen Pushbacks - also das Zurückdrängen von Flüchtlingen - verhindert werden, aber auch „ein ungeprüftes 'Durchwinken' an den EU-Außengrenzen“, erklärte die SPD-Politikerin. Auch die Angleichung von Schutz- und Aufnahmestandards sei dabei ein ganz wichtiger Punkt.