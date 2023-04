Dreyer für kostenlose Heizungsberatung für Hauseigentümer

Mainz (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich in der Debatte über die Heizungspläne der Ampel-Regierung im Bund für kostenlose Energieberatungen und gestaffelte Förderungen ausgesprochen. In dem Gesetz müsse eine kostenfreie Pauschale bei einer Heizungs- und Energieberatung für alle Hauseigentümer verankert werden, sagte die SPD-Politikerin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. „Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer müssen auch ohne BWL- oder Ingenieurstudium in der Lage sein, zu erfahren wo und wie sie Förderungen beantragen können, welche Rechte und Pflichten sie haben, welche technischen Möglichkeiten bestehen.“