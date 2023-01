Dreyer: Judenhass und Rassismus sind nicht überwunden

Familienministerin Katharina Binz erinnerte an NS-Opfer, die aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität verfolgt, inhaftiert und ermordet wurden. Zum Gedenken im Bundestag sagte sie: „Es war längst fällig, queere NS-Opfer in den Fokus zu rücken und das Andenken an sie wachzuhalten.“ Binz nahm an einer Veranstaltung an der Gedenk-Stele in Mainz teil. Von 1933 bis Mai 1945 wurden rund 50.000 Menschen wegen des Verdachts der Homosexualität verurteilt. „Auch transidente, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen wurden verfolgt, weil sie nicht in das binäre Menschenbild der Nationalsozialisten passten“, erklärte das Ministerium.