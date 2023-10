Dreyer: Lassen nicht zu, dass Gewalt übergreift

Mainz (dpa/lrs) - . Der eskalierte Nahost-Konflikt soll der Landesregierung in Mainz zufolge nicht auch auf den Straßen in Rheinland-Pfalz ausgetragen werden. Nach den „furchtbaren Angriffen“ der palästinensischen Terrorgruppe Hamas sei Deutschlands Platz fest an der Seite Israels, ein Flächenbrand im Nahen Osten müsse verhindert werden, teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Die Landesregierung habe „ganz konkrete Maßnahmen getroffen“.