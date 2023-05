Dreyer ruft zu Spenden für Flutopfer in Ruanda auf

Mainz (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat nach der schweren Überschwemmung in Ruanda zu Spenden für die Flutopfer aufgerufen. Die andauernden Unwetter hätten zu katastrophalen Zuständen geführt, sagten Dreyer und der Präsident des Partnerschaftsvereins Rheinland-Pfalz/Ruanda, Norbert Neuser, am Dienstag in Mainz.