Dreyer sieht großes Potenzial in der Biotechnologie

Dreyer rechnet damit, dass die vom Biotechnologie-Beirat der Landesregierung in Auftrag gegebene Studie zum Biotechnologie-Standort Rheinland-Pfalz 2023 fertiggestellt wird. „Sie ist dann mit einer Roadmap ausgestattet, die darstellt, was noch an weiteren Schritten zu tun ist.“ In diesem Jahr gehe es an die Umsetzung. Vieles sei aber auch schon auf den Weg gebracht. „Die Biotechnologieakademie ist gegründet und der Bau des Biotech-Campus in Mainz geht an den Start.“