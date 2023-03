Dreyer verteidigt Einsatzleitung der ADD nach der Ahrflut

Gißler sagte unter anderem, es sei deutlich geworden, dass die Einsatzleitung nicht reibungslos funktioniert habe. Das habe weniger an den handelnden Personen gelegen, sondern am Fehlen von Spezialisten, die sich um das Führungssystem bei solch komplexen Einsätzen kümmern könnten. Es fehle in Deutschland an einer entsprechenden Ausbildung und an systematischer Vorbereitung für solche großen Einsätze. Wie der Einsatz an der Ahr gelaufen sei, sei auch Folge der strategische Ausrichtung des Bevölkerungsschutzes in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten gewesen.