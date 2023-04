Dritte Saison-Heimpleite: Kaiserslautern unterliegt Rostock

Kaiserslautern (dpa) - . Der 1. FC Kaiserslautern hat am 30. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga seine dritte Saison-Heimniederlage kassiert. Gegen Abstiegskandidat FC Hansa Rostock verlor die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster am Samstag mit 0:1 (0:1). Vor 42.795 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion erzielte Kai Pröger in der 42. Minute den Siegtreffer für die Gäste von der Ostsee, die dank des Erfolges vorerst einen direkten Abstiegsplatz verließen.