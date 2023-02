Druck auf Bayern: Union springt dank Siebatcheu an Spitze

Berlin (dpa) - . Union Berlin hat dank Stürmer Jordan Siebatcheu seine makellose Bilanz in diesem Jahr ausgebaut und ist zumindest für gut 24 Stunden zurück an die Spitze der Bundesliga gesprungen. Das 2:1 (1:0) gegen den FSV Mainz 05 am Samstag war für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer der fünfte Sieg im fünften Pflichtspiel im Jahr 2023. Durch den Erfolg am 19. Spieltag im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei zogen die Köpenicker in der Tabelle am FC Bayern München vorbei, der am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in Wolfsburg antritt.