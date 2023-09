Dürkheimer Wurstmarkt: Mehr als 600.000 Menschen erwartet

An 56 Ausschankstellen stehen diesmal 307 Weine und Sekte aus Bad Dürkheimer Weinbergen und Weinkellern im Mittelpunkt. Ihren Ursprung hat die Feier im 12. Jahrhundert, als Winzer und Bauern ihre Produkte Pilgern anboten. Diese reisten alljährlich Ende September zur Wallfahrt an. In diesem Jahr erlebt das Weinfest seine 607. Auflage.