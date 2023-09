DWD: Gewitter und Starkregen ab Donnerstagmittag

Barweiler (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich die Menschen am Donnerstag auf Gewitter und Starkregen einstellen. Während der ab den Mittagsstunden aufkommenden Gewitter könne es zu kleinkörnigem Hagel und Sturmböen kommen, schrieb der DWD am Donnerstagmorgen. Es seien Regenmengen zwischen 15 und 25 Liter pro Stunde möglich. Punktuell seien auch Regenmengen von bis zu 45 Liter innerhalb von sechs Stunden nicht ganz ausgeschlossen, sagte ein Meteorologe des DWD. Die Temperaturen liegen indes bei maximal 22 bis 25 Grad, im höheren Bergland 18 bis 21 Grad. In der Nacht zum Freitag ziehen Gewitter und Starkregen laut DWD rasch ab.