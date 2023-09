E-Scooter-Fahrer mit Haftbefehl und unter Drogen unterwegs

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - . Mit offenem Haftbefehl und unter Drogeneinfluss ist ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer in eine Verkehrskontrolle geraten. Er war am Freitagabend in Neustadt/Weinstraße unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen einer offenen Geldstrafe vorlag, wie die Polizei mitteilte. Die Strafe beglich der 21-Jährige und konnte so einem Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt entgehen.