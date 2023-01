Ebling verteidigt Sicherheitsauflagen für Fastnachtsumzüge

„Ein Umzug, auch in Frankenthal, zieht viele tausend Besucher an und die wollen natürlich auch die Gewähr dafür haben, dass sie das unbeschwert feiern können“, sagte Ebling im Gespräch mit den Fernseh-Nachrichten von „SWR aktuell RP“. Die örtlichen Ordnungsbehörden hätten zu prüfen, was erforderliche Auflagen seien und würden am Ende entscheiden. Das Polizei- und Ordnungsgesetz des Landes schaffe lediglich Rahmenbedingungen, so Ebling. „Ein Landesgesetz müsste sich einen Vorwurf gefallen lassen, wenn es aktuelle, auch teilweise sehr belastende Entwicklungen, die wir in der Sicherheit haben, nicht berücksichtigen würde“, sagte der SPD-Politiker im Interview.