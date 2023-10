Eder: Kompromisslinien bei Jagdgesetz bis Januar ausloten

Mainz (dpa/lrs) - . Rheinland-Pfalz soll ein in weiten Teilen erneuertes Landesjagdgesetz bekommen. Durch die Gesetzesänderung soll die Jagd stärker auf die in Folge des Klimawandels nötige Walderneuerung ausgerichtet werden, doch es regt sich reichlich Widerstand. Bis Ende Januar sollen Stellungnahmen gesichtet werden, um mögliche Kompromisslinien ausloten zu können. Das sei ein weiterer Schritt auf dem Weg hin zu einem überarbeiteten Gesetzentwurf, sagte Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) in Mainz.