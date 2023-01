Eder rechnet mit 49-Euro-Ticket ab Mai: Gespräche laufen

Auch Bayern ist dagegen, das Ticket nur digital anzubieten. „Längst nicht alle Menschen haben ein Smartphone, das gilt für Ältere wie auch für kleine Schulkinder“, hatte Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) dem „Münchner Merkur“ gesagt. Im Streit über die Verzögerung bei der Einführung des 49-Euro-Tickets geben Bayern und Baden-Württemberg die Schuld daran Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Bremens Mobilitätssenatorin Maike Schaefer (Grüne) hatte am Samstag davor gewarnt, dass die für den 1. Mai geplante Einführung des bundesweiten Nahverkehrstickets in Gefahr sei. Das Bundesverkehrsministerium hingegen hatte zuletzt betont, für die Umsetzung des Tickets seien in erster Linie die für den ÖPNV zuständigen Länder und Verkehrsunternehmen zuständig.