Eder sieht Rheinland-Pfalz auf Waldbrände vorbereitet

Mainz (dpa/lrs) - . Klimaschutzministerin Katrin Eder sieht Rheinland-Pfalz im Umgang mit Waldbränden besser aufgestellt als viele andere Bundesländer. Mit dem fortschreitenden Klimawandel steige das Waldbrandrisiko, betonte die Grünen-Politikerin während einer Aktuellen Debatte auf Antrag ihrer Fraktion am Mittwoch im Landtag in Mainz. In den vergangenen 20 Jahren habe die Zahl der Waldbrände regelmäßig unter 40 gelegen, 2022 seien es aber fast dreimal so viele gewesen - und eine fast viermal so große Waldfläche habe gebrannt. 99 Prozent der Feuer würden von Menschen verursacht, mahnte Eder.