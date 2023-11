Ehemaliger Formel-1-Team-Gründer Zakowski tot

„Wir nehmen in stillem Gedenken Abschied von einem Menschen, der uns und der Rennsportwelt viel gegeben hat“, hieß es in dem Post der Zakspeed Group bei Facebook: „Erich war für viele nicht nur ein Teamchef, sondern auch ein aufrichtiger Freund. Wenn sein Leben auch von Höhen und Tiefen geprägt war, so blieb er dem Motorsport doch immer mit großem Interesse und Leidenschaft verbunden.“