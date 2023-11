Eifel-Literatur-Festival 2024 mit neuem Leiter

Prüm (dpa/lrs) - . Das Eifel-Literatur-Festival geht 2024 unter neuer Leitung an den Start. Der Jurist Johannes Zierden hat das Ruder von seinem Vater Josef Zierden übernommen. „Ich bin sehr froh, dass es weitergeht“, sagte der neue Leiter bei der Vorstellung des Programms am Freitag in Prüm.