Eifel-Literatur-Festival erst wieder in 2024

Bislang ging das 1994 gegründete Festival in der Regel im zweijährigen Turnus über die Bühne. In der Corona-Pandemie war das aber nicht so: 2020 musste das Festival abgesagt werden und wurde dann in 2021 unter Einschränkungen als Kompaktausgabe nachgeholt. Der pandemieunabhängige Drei-Jahres-Abstand 2021-2024 solle aber einmalig bleiben, hieß es. Zierden hatte in 2022 angekündigt, die Festivalorganisation in 2024 abzugeben.