Eifeler erschlagen: Prozess wegen Mordes gegen zwei Männer

Trier (dpa) - . Gut neun Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 56-Jährigen im Eifelort Hersdorf müssen sich zwei Männer wegen Mordes vor dem Landgericht Trier verantworten. In dem am Montag beginnenden Prozess (10.00 Uhr) wirft die Staatsanwaltschaft dem Duo vor, den Mann Mitte Januar heimtückisch und aus Habgier in dessen Haus erschlagen zu haben.