Eigentümerverband für komplett neues Heizungsgesetz

Mainz (dpa/lrs) - . Der Eigentümerverband Haus und Grund in Rheinland-Pfalz plädiert für einen komplett neuen Entwurf des Heizungsgesetzes. Die jetzige Version sei zwar grundsätzlich ein Schritt in die richtige Richtung, sagte der Vorsitzende Christoph Schöll in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Es ist aber aus unserer Sicht verfehlt, dass jetzt noch vor der Sommerpause zu verabschieden, weil viele Fragen noch offen sind.“ Das Thema müsse endlich in Ruhe angegangen werden. „Aus unserer Sicht müsste das Gesetz komplett neu gemacht werden, an einem vermurksten Gesetz rumzuarbeiten macht wenig Sinn“, sagte Schöll.