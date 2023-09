Ein Toter bei Unfall zwischen Kaiserslautern und Trippstadt

Stelzenberg (dpa/lrs) - . Bei einem Verkehrsunfall zwischen Kaiserslautern und Trippstadt ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren ein Reisebus und ein Auto an dem Unfall nahe Stelzenberg im Landkreis Kaiserslautern beteiligt. Dabei wurde der 69 Jahre alte Fahrer des Autos tödlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Bus zusammengeprallt. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt.