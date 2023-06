Ein Toter und Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Böhl-Iggelheim (dpa/rhs) - . Ein 61 Jahre alter Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen bei Böhl-Iggelheim bei einem Unfall tödlich verunglückt. Sein Pkw sei auf der Landstraße 528 im Rhein-Pfalz-Kreis aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit einem weiteren Auto zusammengestoßen, teilte die Polizeidirektion in Ludwigshafen am Samstag mit.