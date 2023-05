Ein Toter und vier Verletzte bei Verkehrsunfall in der Pfalz

Grünstadt (dpa/lrs) - . Bei einem Verkehrsunfall auf der A6 zwischen Grünstadt und Wattenheim (Pfalz) ist ein 36 Jahre alter Fahrer ums Leben gekommen und vier Menschen sind verletzt worden. Der 36-Jährige habe am Morgen ein Stauende zu spät bemerkt und sei mit seinem Lastwagen ungebremst auf einen haltenden Lkw gefahren, teilte die Polizei in Ruchheim am Donnerstag mit. Der zweite Lastwagen sei dadurch auf einen dritten Lkw geschoben worden, der wiederum auf einen Kleinwagen geprallt sei. Das Fahrzeug des 36-Jährigen sei in Brand geraten.