Ein Verletzter bei Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus ist in Ludwigshafen ein Mensch verletzt worden. Der Mann habe durch den Brand in der Erdgeschosswohnung im Stadtteil Oppau am Montagabend eine Rauchvergiftung erlitten, wie Polizei und Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht