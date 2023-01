Einbrecher verstecken sich unter Autos in Hinterhof

Trier (dpa/lrs) - . Versteckt unter zwei Autos in einem Hinterhof sind zwei Einbrecher nach einer Verfolgungsjagd in Trier überführt worden. Bei den Verdächtigen sei Diebesgut gefunden worden, das bisher nur zum Teil Einbrüchen zugeordnet werden konnte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die beiden Männer, die mindestens in vier Wohnungen in Trier eingedrungen sein sollen, sitzen in Untersuchungshaft.