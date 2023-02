Eine Straße für Ronnie: Ehre für Fußball-Legende Hellström

Der Publikumsliebling habe direkt am Sportplatz gebaut, seine Kinder seien im Stadtteil in den Kindergarten gegangen, der Fußballer selbst habe sich am Dorfgeschehen beteiligt. „Er war nicht nur ein Bewohner, sondern ein wirklicher Bürger von Morlautern und ist nie abgehoben.“ Zuletzt sei Hellström im Oktober 2019 im Ort gewesen.