Eines der „aufwändigsten Verfahren“: Ermittlungen zu Flut

Die Staatsanwaltschaft habe zunächst versucht, den Flutverlauf und die Einsätze der Rettungskräfte zu rekonstruieren, hieß es. Es sei untersucht worden, wie die Menschen ums Leben gekommen seien - „was in vielen Fällen leider nicht mehr im Einzelnen aufzuklären war“. Die Ereignisse am Lebenshilfehaus in Sinzig mit dem Tod von zwölf Bewohnerinnen und Bewohnern sind ebenfalls Teil der Ermittlungen.