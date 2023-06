Einsatz gegen Veranstaltung der rechtsextremistischen Szene

Koblenz (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden sind nach eigenen Angaben gegen eine Musikveranstaltung der rechtsextremistischen Szene im Landkreis Altenkirchen vorgegangen. Das teilte das Polizeipräsidium Koblenz am Sonntag mit. Demnach hatten sich am Samstagabend 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer Grillhütte eingefunden, wie es hieß.