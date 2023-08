Einsatzkräfte beleidigt und angegriffen

Daaden (dpa/lrs) - . Feuerwehrleute und Polizisten sind bei einem Einsatz in Daaden (Kreis Altenkirchen) nach Polizeiangaben beleidigt und angegriffen worden. Die Feuerwehr war am Dienstagabend wegen einer Rauchentwicklung zu einer Wohnung ausgerückt. Der von den Einsatzkräften aufgeweckte Bewohner der Wohnung habe sich „hochaggressiv“ verhalten und die Lüftung der Wohnung verweigert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er habe die Einsatzkräfte schwer beleidigt. Vor dem Haus habe seine Schwester einen Feuerwehrmann bespuckt und einem anderen in den Genitalbereich getreten. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet.