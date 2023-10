El Ghazi fehlt im Mainzer Training: Profil geändert

Mainz (dpa) - . Fußball-Profi Anwar El Ghazi vom FSV Mainz 05 drohen nach seinem inzwischen wieder gelöschten Pro-Palästina-Post bei Instagram weitere Konsequenzen. Übereinstimmenden Medienberichten von „Bild“ und „Allgemeiner Zeitung“ zufolge war der 28-Jährige am Dienstag nicht beim Mannschaftstraining dabei. El Ghazi befand sich stattdessen in Gesprächen mit den 05-Verantwortlichen, wie der Club via „Allgemeiner Zeitung“ verlauten ließ. Im Anschluss daran solle El Ghazi individuell trainieren. Der Verein war für eine Stellungnahme angefragt. Ein für Dienstag angekündigtes Statement des Clubs blieb bis zum Nachmittag aus.