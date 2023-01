Emotionale Debatte über Absage von Umzügen

Mit einem bunten Tuch am Sakko trat der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Joachim Streit, ans Rednerpult und sagte: „Ich stehe hier als Exprinz.“ Als 25-jähriger Student trat Streit zusammen mit seiner Frau als Prinzenpaar bei den Nimsnarren in Alsdorf-Niederweis (Kreis Bitburg-Prüm) auf - aber damals wurde der Rosenmontagszug wegen des Kriegs im Irak abgesagt. Jetzt kritisierte er als „vollkommen übertrieben, was da in Hunderten von Gemeinden in Rheinland-Pfalz an Sicherheitsvorkehrungen kommen soll“. Die Landesregierung müsse ihrer Verantwortung gerecht werden und dafür sorgen, dass die Fastnachtsvereine ihre Umzüge organisieren könnten, ohne von den Kosten für die Sicherheit erdrückt zu werden.