Ende 2024 sollen Personenzüge auf Trierer Weststrecke fahren

Trier (dpa/lrs) - . Der Aus- und Umbau der Trierer Weststrecke für Personenzüge soll bis voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen sein. Bis dahin sollten auch zwei Bahnbrücken und fünf neue Haltepunkte errichtet sein, teilte die Deutsche Bahn (DB) am Dienstag anlässlich eines Baustellenbesuchs mit. Die Eisenbahnüberführung Hafenstraße sei seit Anfang 2023 im Bau, die Station Trier-Hafenstraße entstehe noch weitgehend in diesem Jahr, kündigte der Konzernbevollmächtigte der DB für Rheinland-Pfalz und das Saarland, Klaus Vornhusen, an.