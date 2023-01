Energiespender, Dünger: Wohin mit dem Weihnachtsbaum?

In MAINZ sammelt der Entsorgungsbetrieb der Landeshauptstadt am 7. Januar die Weihnachtsbäume im gesamten Stadtgebiet ein. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die abgeschmückten und unverpackten Bäume frühestens am Vorabend an der Grundstücksgrenze abzustellen. „Wir rechnen dieses Jahr mit rund 140 Tonnen Material, die vom Entsorgungsbetrieb abgeholt werden“, sagt eine Stadtsprecherin. Die Bäume werden in einer Großfeuerungsanlage zu Energie umgewandelt.