Energiewende im Flutgebiet: Ahrweiler setzt auf Wasserstoff

Die Kreisverwaltung Ahrweiler erwartet nach eigenen Worten, dass der Landkreis nach der Ahr-Flut 2021 mit mindestens 134 Toten und rund 9000 verwüsteten Häusern angfristig „zu einem zentralen Punkt der Wasserstoffinfrastruktur in Rheinland-Pfalz wird und als Verbindung in die Region Köln-Bonn an Bedeutung gewinnt“. Landrätin Weigand sagte, ein einzelnes Fernziel sei dabei auch die Einrichtung einer Wasserstoff-Tankstelle nahe der A 61. Laut der Kreisverwaltung wird angesichts von Klimawandel und steigenden Energiepreisen die Antwort auf die Frage nach zukunftsfähigen Energiequellen immer drängender.