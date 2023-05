Rheinland-Pfalz plant engere Kooperation mit Belgien

Eupen (dpa/lrs) - . Rheinland-Pfalz und die Deutschsprachige Gemeinschaft im angrenzenden Belgien wollen künftig noch enger zusammenarbeiten. Eine am Donnerstag von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und dem Ministerpräsidenten der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Oliver Paasch, im belgischen Eupen unterzeichnete Erklärung sieht etwa mehr Kooperation in der Bildung, beim Verbraucherschutz, bei kulturellen Themen, im Tourismus, Gesundheitswesen, bei der Raumplanung und im Wohnungswesen vor, wie die Staatskanzlei in Mainz mitteilte.