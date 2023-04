Enkeltrick-Betrüger verursachen hohen Schaden

Eine unbekannte junge Frau hatte sich laut Polizei am Donnerstagmorgen bei einer 86-Jährigen aus Idar-Oberstein am Telefon als deren Enkelin ausgeben. Sie habe behauptet, ein Kind überfahren zu haben und deshalb in Haft zu müssen. Dann habe ein vermeintlicher Polizeibeamter das Telefonat übernommen und bestätigt, dass die Haft der Enkelin nur noch durch die Zahlung einer Kaution verhindert werden könne. Am Mittag sei die vermeintliche Kaution von einem etwa 40 Jahre alten, dunkelhaarigen Mann in dunklen Klamotten abgeholt worden. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Autos und Personen.