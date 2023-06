Enquete-Kommission nähert sich dem Ende

Der Abschlussbericht soll Heidbreder zufolge vor der Diskussion im Landtag zunächst am 30. Oktober im Ahrtal vorgestellt werden. Ziel sei, sich in den allermeisten Punkten auf Formulierungen zu einigen. Nach dem „Marathon“ der Sitzungen gehe es darum, dass Anliegen des Klimaschutzes stets in den Köpfen blieben - auch Jahre nach den Eindrücken der Flut. Sie sieht in den für den Katastrophenschutz so wichtigen Kommunen ein Umdenken. „Ich habe schon den Eindruck, dass die Kommunen sehr an dem Thema dran sind.“ Ein Zukunftsthema seien Hochwasser-Partnerschafen und Kooperationen über kommunale Grenzen hinweg. Eine Überlegung könne sein, solch eine interkommunale Zusammenarbeit verbindlicher zu machen. „Man muss einen Fluss bis zur Mündung denken“, sagte sie.