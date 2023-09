Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Kaiserslautern

Kaiserslautern (dpa/lrs) - . In Kaiserslautern soll am Freitag eine 125 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärft werden. Um 13.00 Uhr ist auf dem Gelände des künftigen Batteriezellwerks ACC in Einsiedlerhof ein zweiter Entschärfungsversuch durch den Kampfmittelräumdienst geplant, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Eine erste Entschärfung war am Mittwoch gescheitert. Zunächst hieß es daraufhin von der Stadt, die Bombe müsse gesprengt werden.