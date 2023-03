Ermittler befragen im Fall von getötetem Mädchen auch Kinder

Freudenberg/Koblenz (dpa) - . Im Fall des getöteten zwölfjährigen Mädchens aus dem siegerländischen Freudenberg sind auch Kinder im ähnlichen Alter von den Ermittlern befragt worden. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Es sei „ganz normal“, dass man in solchen Fällen Gleichaltrige anhöre. Man erhoffe sich mögliche Hinweise zum Geschehen. In dem Fall werde sehr intensiv ermittelt. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.