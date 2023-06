Ermittler: Geldautomaten-Sprenger werden immer skrupelloser

Das LKA beobachte aus anderen europäischen Ländern, dass Farbpatronen in Automaten Täter ausbremsten. Kommt es zu einer Sprengung, wird das Geld dabei eingefärbt und ist für die Täter unbrauchbar. Bisher gebe es solche Farbpatronen nur vereinzelt in deutschen Bankautomaten. Allerdings sei die Dichte an Automaten mit rund 60.000 bundesweit viel höher als anderswo. „Die Deutschen lieben ihr Bargeld.“ In anderen Ländern werde viel mehr mit Karte bezahlt, sagte Kipping.