Ermittlungen gegen DGHS-Präsident Robert Roßbruch

Roßbruch ist seit 2020 Präsident der DGHS und Honorarprofessor für Gesundheits- und Pflegerecht an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes. Zuletzt hatte der Bundestag sich nicht auf eine gesetzliche Regelung zur Sterbehilfe in Deutschland einigen können. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2020 in einem Urteil zur geschäftsmäßigen Sterbehilfe das Recht des Einzelnen auf selbstbestimmtes Sterben betont.