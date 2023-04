Ermittlungen gegen mutmaßliche falsche Handwerker

Hildesheim (dpa) - . Gegen eine Gruppe mutmaßlicher falscher Handwerker sind Ermittler in mehreren Bundesländern vorgegangen. Die Wohnungen von fünf Beschuldigten im Alter von 21 bis 31 Jahren wurden in Hildesheim, Bremen, dem Großraum Koblenz und Pulheim in Nordrhein-Westfalen durchsucht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim am Dienstag gemeinsam mitteilten.