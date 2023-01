Ermittlungen nach tödlichen Hundebissen: Paketbote vor Ort

Rheinauen (dpa/lrs) - . Nach dem Tod einer von einem Hund gebissenen Frau laufen die Nachforschungen zum genauen Hergang. Es sei wohl ein Paketbote vor Ort gewesen, der Hund solle an einem Paket herumgerissen haben, berichtete ein Vertreter des kommunalen Vollzugsdienstes in der Verbandsgemeinde Rheinauen (Rhein-Pfalz-Kreis) am Freitag. Eine Frage sei, ob die ums Leben gekommene 87 Jahre alte Frau versucht habe, dem Hund das Paket abzunehmen oder umgefallen sei. Die Obduktion der Leiche könne einige Tage dauern, sie soll Klarheit über die genaue Todesursache bringen.