Erste Klagen gegen Grubenwasseranstieg vor Gericht

Saarlouis (dpa/lrs) - . Die ersten Klagen gegen den im Saarland genehmigten Grubenwasseranstieg in ehemaligen Steinkohlegruben werden am 20. Juni vor dem Oberverwaltungsgericht in Saarlouis verhandelt. Es handele sich um drei von insgesamt elf anhängigen Klagen, sagte ein Sprecher des Gerichts am Mittwoch. Diese wenden sich gegen den Planfeststellungsbeschluss des Oberbergamtes des Saarlandes zur Teilflutung von Gruben ehemaliger Bergwerke.